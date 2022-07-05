روسيا تأمر الوكالة اليهودية بوقف جميع عملياتها في البلاد

وطن: ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية أمرت الوكالة اليهودية بوقف جميع العمليات داخل روسيا .

وقالت الصحيفة ان القرار الروسي جاء في رسالة من الحكومة الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استلام الرسالة، لكنهم لم يعلقوا على الرد الذي هو قيد النظر حاليا في مكاتب المنظمة في تل أبيب، بالتشاور مع وزارة خارجية الاحتلال ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت الوكالة، ردا على استفسار من " واشنطن بوست ": "كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا، يُطلب منا أحيانًا إجراء بعض التعديلات، كما تطلب السلطات"، وأضاف أن "الاتصالات مع السلطات تجري بشكل مستمر، بهدف مواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة. وحتى في أيامنا هذه، يتم مثل هذا الحوار".

وتضيف الصحيفة، ان الأمر ياتي وسط توتر متزايد بين دولة الاحتلال وروسيا بشأن الموقف من حرب أوكرانيا وسياستها المتمثلة في الوقوف مع كييف .

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الضربات على سوريا التي تم إلقاء اللوم فيها على الاحتلال بأنها غير مقبولة، وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات.