قطاع النقل والمواصلات لوطن: إذا لم يتم تثبيت سعر السولار لقطاع النقل العام سنخوض اضرابا شاملا بعد العيد

وطن: قالت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات لوطن، إنه "إذا لم يتم تثبيت سعر السولار لقطاع النقل العام سنخوض أضرابا شاملا يوم الأربعاء بعد عيد الأضحى.

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع للجنة في بلدية البيرة، للتباحث حول الخطوات الاحتجاجية القادمة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وثبات أسعار المواصلات.

وفي حركة احتجاجية، فتحت مجموعة من مركبات النقل العام أبواقها أمام بلدية البيرة، بالتزامن مع اجتماع دعت له اللجنة العليا.