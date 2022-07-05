خلال مسيرة حاشدة.. المحامون يسلمون الرئيس رسالة تطالب بتعليق إنفاذ قرارات بقوانين

وطن:سلّمت نقابة المحامين الرئيس محمود عباس، رسالة احتجاجية على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وذلك خلال مسيرة حاشدة نظمتها اليوم الثلاثاء وسط مدينة رام الله، واتجهت الى مقر الرئاسة بالمقاطة حيث تم تسليم الرسالة.

وطالبت نقابة المحامين الرئيس عباس بإصدار توجيهاته لوقف نفاذ تلك التعديلات لحين مناقشتها من قبل المجلس التنسيقي لقطاع العادلة حتى تاريخ 1/9/2022.

وكانت نقابة المحامين نظمت اليوم الثلاثاء اعتصاما ومسيرة، ضمن سلسلة تحركات احتجاجية ينظمها المحامون رفضا لإنفاذ قرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وضنمن تحركها الاحتجاجي هذا علقت النقابة العمل امام جميع المحاكم والنيابات اليوم واكدت في بيان لها، أمس على سلمية الاعتصام والمسيرة وعدم الاحتكاك والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الخروج عن اهداف الاعتصام والمسيرة والالتزام برفع العلم الفلسطيني والشعارات المعدة من النقابة مسبقا والتأكيد على ان المسيرة ستكون صامتة.