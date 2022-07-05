استشهاد عامل فلسطيني من غزة قرب طولكرم بعد تعرضه للضرب

وطن: استشهد في ساعة متاخرى من الليلة الماضية الشاب أحمد حرب عياد (32 عاما)، بعد تعرضه للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عند فتحة جدار الفصل العنصري قرب طولكرم.

وأفادت عائلة الشاب عياد بأنه تم ابلاغهم بالخبر في ساعات الليل من قبل قوات الاحتلال، وسلموهم جثمانه عند معبر بيت حانون شمال القطاع، وتمت الصلاة عليه في ساعة متأخرة منفي مسجد الشهداء بحي الزيتون، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة.

وحسب ما أفادت به عائلة الشهيد، فقد استشهد نجلهم بسبب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما أصيب عامل آخر برصاص الاحتلال، الذي أطلق النار بكثافة عند فتحة الجدار.

ونعت وزارة العمل في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أحمد عياد، الذي الذي استشهد فجرًا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي كما قالت.

واوضحت الوزارة في بيان لها، إن عياد استشهد إثر اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل عند فتحة الجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة الفلسطينية أن عياد وهو من سكان قطاع غزة، استشهد بعد تعرضه لاعتداء من قبل الاحتلال عند فتحة فرعون.

يشار إلى أن هذا هو الشاب الثاني من غزة الذي يستشهد أثناء توجهه لعمله في الضفة.

ففي الثامن من أيار/مايو الماضي، قتل جنود الاحتلال الشاب محمود سامي عرام، أيضا من غزة وسكان الضفة، أثناء توجهه لعمله قرب حاجز جبارة عند طولكرم.

وتنفذ سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق العمال الفلسطينيين وتتمثل أبرزها عبر عمليات الملاحقة والاعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة، واعتداءات بمستويات مختلفة.

ويتعرض مئات العمال لعمليات اعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب واستخدام الكلاب البوليسية بحقهم، عدا عن توجيه الكلمات البذيئة لهم، وتهديدهم، كما وتستمر عملية الانتهاك خلال فترة التوقيف، باستخدام أساليب متعددة.