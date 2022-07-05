الاحتلال يجرف ويقتلع أشجار زيتون من أراضي نعلين

وطن: نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء عمليات تجريف واقتلعت اشجارا من اراضي المواطنين في بلدة نعلين شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وجرفت 6 دونمات من أراضي المواطنين قرب الحاجز العسكري الذي تقيمه قوات الاحتلال على اراضي البلدة، ويعبر منه الاف العمال الى الداخل يوميا.

وتعود الاراضي التي تم تجريفها للمواطنين حمدان ووجيه وسامر عميرة.

ومنعت قوات الاحتلال العمال من المرور خلال عمليات التجريف.



ط