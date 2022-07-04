(محدث) مقتل 6 وإصابة 24 في إطلاق نار على استعراض احتفالي في ضواحي شيكاغو الأمريكية

وطن: أعلن مسؤولون أمريكيون عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في إطلاق نار على استعراض احتفالي بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة في هايلاند بارك في مقاطعة إلينوي في شيكاغو.

وقالت شرطة هايلاند بارك إنها ما زالت تبحث عن المسلح الذي وصفته بأنه رجل يتراوح عمره بين 18 و20 عاما، ويبدو أنه أطلق النار عن أحد الأسطح.

ويشار إلى أن إطلاق النار تم على موكب بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي الذي يصادف في الرابع من يوليو من كل عام.

وقال شاهد عيان كان في العرض مع عائلته لقناة "WGN9" التلفزيونية: "لقد رأيته"، مشيرا إلى أن مطلق النار كان بمفرده، وأطلق عشرات من الطلقات.

وتابع: "كان نحيفا، رياضيا، اتخذ وضعية قتالية، لذلك لم أستطع رؤيته بالكامل... لقد كان مدربا للغاية، وأطلق الرصاص علينا".