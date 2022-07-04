العاروري يحذر من "انفجار عالمي" حال المساس بالأقصى

وطن: حذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، يوم الاثنين، من حدوث انفجار عالمي، في حال المساس بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال العاروري في مقابلة مع قناة الأقصى:" إن الحفريات تحت المسجد الأقصى تهدد سلامته وهي مستمرة منذ عشرات السنين وهي ذات نوايا تخريبية".

وأضاف أن مسؤولية الأمة والسلطة وشعبنا الفلسطيني بعدم استمرار الحفريات في الأقصى، لافتا إلى أن هناك دعوات جديدة ومتصاعدة للسيطرة على منطقة مصلى باب الرحمة لإقامة كنيس يهودي

وطالب العاروري المجتمع الدولي بالانتباه لما يجري في المسجد الأقصى ووقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن الأقصى مكان مقدس، وإذا ما حصل له شيء فإنه قد يتسبب في انفجار عالمي.

وأردف أن "شعبنا لن يتوقّف عن الدفاع عن المسجد بكل السبل ولديه من القوة والعزيمة ما يجدد مقاومته للاحتلال وسينتصر في النهاية".

رسالة إلى أهالي الضفة

وأكد العاروري أن كل قطعة سلاح موجودة في الضفة الغربية يجب أن توجّه ضد الاحتلال.

وأهاب، بكل مناطق الضفة، وخصوصًا التي تشهد منازعات عائلية، بأن توجّه سلاحها نحو الاحتلال، مضيفا أننا على ثقة بأنّ الخليل ستتصدر مشهد مقاومة الاحتلال ومستوطنيه.

وتابع العاروري، "نحن داعمون لظاهرة المقاومة بكل ما أوتينا من قوة بغض النظر عن الانتماء الفصائلي".

وأشار إلى أن معركة "سيف القدس" كانت عبارة عن تغيّر استراتيجي في المواجهة مع الاحتلال بفرضها معادلات جديدة

الاحتلال غير جدي في ملف تبادل الأسرى

وأشار رئيس "حماس" إلى عدم وجود "حراك جدّي من الطرف الإسرائيلي لإنجاز صفقة تبادل، ونحن جاهزون لإنجاز صفقة، ولكن هناك ثمن يجب أن يُدفع".

وقال: "لا يوجد شيء مجاني في موضوع الأسرى ولكل معلومة ثمن".

وأضاف العاروري، "نحن في حماس لا يمكننا أن نحلّ مشكلة الأسرى الإسرائيليين إلّا بحل مشكلة أسرانا في سجون الاحتلال".

واعتبر أن "موضوع تحرير الأسرى واجب وفريضة علينا وسنستمر فيه، وإذا لم يكن ما لدينا كافيًا لتحرير الأسرى فسنواصل حتى يكون لدينا ما يكفي للقيام بصفقة".