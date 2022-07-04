بينهم الأسير المحرر محمود الفسفوس.. إصابات برصاص الاحتلال في دورا

وطن: أصيب عدد من المواطنين بينهم الأسير المحرر محمود الفسفوس، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت دورا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة سنجر بالبلدة وفتشت عددا من المنازل عرف من أصحابها: محمد شندي، ومراد الفقيه، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها خمسة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إثرها للمستشفيات، ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.