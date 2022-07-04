إحياء الذكرى الـ 50 لإستشهاد غسّان كنفاني

وطن: تُنظّم "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل – منطقة السويد" بالتعاون مع "شَبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" أمسية ثقافيّة وسياسيّة في مدينة "غوثنبرغ" وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على إستشهاد الأديب غسّان كنفاني وابنه اخته لميس نجم (17 عاما) على يد "جهاز الموساد الصهيوني" في بيروت عام 1972

وتشهد الفعالية يوم التاسع من يوليو (تموز) كلمات قصيرة حول سيرة وأدب كنفاني، ومعرضاً لأعمال الفنان الفلسطيني أحمد قدورة.

وكانت "حركة المسار البديل" قد دعت إلى اعتبار هذا اليوم يوماً وطنيًا وأمميًا داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في إحياء الذكرى الـ 50 لإستشهاد كنفاني والإستعداد إلى تنظيم "مسيرات العودة والتحرير في بروكسل أكتوبر المقبل"

وتقول الجهات المُنَظمة في دعوتها باللغة السويدية إن هذا النشاط يأتي في إطار التعاون مع مختلف القوى الصديقة التي تناضل من أجل تحرير فلسطين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووطنهم

وجاء في الدعوة "كان غسّان كنفاني صوتًا واضحًا من أجل تحرير فلسطين يرى في دوره جزء لا يتجزأ من النضال ضد النظام الإمبريالي العالمي والحركة الصهيونية والقوى الرجعية في المنطقة"

وتختتم الدعوة بترجمة مقولة كنفاني:

"إن القضيّة الفلسطينيّة ليّست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل إنها قضية كل ثوري أينما كان كمسألة تخص الجماهير المُستَغلّة والمُضَطهدة في عصرنا"

