المبادرة الوطنية: تسليم رصاصة اغتيال شيرين ابو عاقلة للجانب الأمريكي كان خطأ فادحا

وطن: قالت المبادرة الوطنية إن تسليم الرصاصة التي اغتالت شيرين ابو عاقلة للجانب الأمريكي كان خطأ فادحا.

واوضحت المبادرة في بيان وصل وطن نسخة منه، ان البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الامريكية بخصوص عملية اغتيال شرين ابو عاقلة منحازا للاحتلال الاسرائيلي ويحاول تقديم غطاء لتهرب جيش الاحتلال من المحاسبة.

وطالبت المبادرة بلجنة تحقيق دولية نزيهة و مستقلة وممارسة الضغط على مدعي الجنائية الدولية للبدء بالتحقيق في جرائم الحرب "الإسرائيلية" بما فيها جريمة اغتيال شيرين أبوعاقلة.

التحقيق الأمريكي

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت اليوم الاثنين، إن نتائج تحقيق "مستقل" أجرى على الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي، لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها.

لكنّ الوزارة قالت إن مجلس الأمن الأمريكي، خلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع جيش الاحتلال "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة".

وقال نيد برايس، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له: "بعد تحليل جنائي مفصل للغاية، لم يتمكن فاحصو الطرف الثالث المستقلون، كجزء من عملية أشرف عليها منسق الأمن الأمريكي، من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف: "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".

وتابع: "بالإضافة إلى التحليل الجنائي والتحليل الباليستي، مُنح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية".

مزاعم جيش الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان، الإثنين، إن التحقيق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة لم يحدد الجهة التي تسببت في مقتلها.

وأضاف بيان الجيش: "تبين أنه في ضوء حالة الرصاصة، ونوعية العلامات الموجودة عليها، لا يمكن تحديد ما إذا كانت الرصاصة قد أطلقت من السلاح الذي تم اختباره أم لا".

وأكمل: "تم إخضاع الرصاصة لاختبار باليستي في مختبر الطب الشرعي من قبل هيئات مهنية إسرائيلية حضرها ممثلون محترفين من مكتب المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من أجل تحديد السلاح الذي أُطلقت منه، وتم إجراء الاختبار في إسرائيل بحضور ممثلين عن مكتب المنسق الأمريكي، في كافة مراحله".

النيابة العامة تنفي المزاعم

ونفت النيابة المزاعم الأمريكية إن بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه، وقالت غن التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد ان الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم ، هذا الى جانب أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الامريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمداً ، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات اطلاق النار أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة ، وفق ما تم تفصيله في اعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي".

السلطة تحمل الاحتلال المسؤولية

كما صرّح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأن السلطة لن تقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية في اغتيال الصحفية أبو عاقلة. محملا الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن اغتيال الصحفية أبو عاقلة.

والأحد، قال وزير العدل محمد الشلالدة، الأحد، إن الولايات المتحدة أعادت، الأحد، الرصاصة التي قتلت الصحفية شرين أبو عاقلة، إلى السلطة الفلسطينية، عقب إجراء فحص جنائي عليها.

وأفاد الشلالدة، بأن السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة إلى الجانب الأمريكي لإجراء فحص جنائي عليها، عقب طلب رسمي من واشنطن.

وفي 11 مايو/ أيار الماضي، اغتيلت شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، برصاصة في الرأس أطلقها قناص في جيش الاحتلال أثناء اقتحام مدينة جنين.

وفي الـ26 مايو من الشهر ذاته، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، عن نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي "دون تحذير مسبق".

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة، مثل قناة "CNN"، ووكالة "أسوشيتد برس"، وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها، وخلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص الاحتلال.