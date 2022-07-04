29 عضو كونغرس يطالبون بايدن بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان في منطقة E1

وطن: طالب 29 عضو كونغرس، إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على "إسرائيل" لمنعها من البناء الاستيطاني في منطقة E1.

وأشار أعضاء الكونغرس، في رسالة يقود التوقيع عليها عضوا الكونغرس مارك بوكان وجان شاكوسكي، إلى أن أي بناء أو توسع استيطاني "إسرائيلي" في منطقة E1 يجب أن يشكل "خطا أحمر" للولايات المتحدة.

وطالبوا وزير الخارجية أنطوني بلينكن أن "يستخدم كل أداة دبلوماسية تحت تصرفه لثني دولة الاحتلال الاسرائيلي عن القيام بالمزيد من هذه الخطط المدمرة، خاصة قبل زيارة الرئيس بايدن للمنطقة في 13 و14 الجاري".