منظمة كندية تطلق موقعا يحتوي مواد لزيادة الوعي حول فلسطين

وطن: أطلقت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" موقعا يحمل اسم "محطة الطلاب"، يقدم مجموعة متنوعة من الموارد والدعم للطلبة والمنظمات الجامعية لزيادة الوعي حول فلسطين.

كما يقدم الموقع موارد موثقة للتعليم الذاتي والتعلم الجماعي للمساعدة في تعميق فهم الطلبة للقضية الفلسطينية، وتوسيع أنشطة التضامن مع الحق الفلسطيني، ونماذج وأمثلة للمجموعات التي ترغب في تمرير قرارات بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.

ويشمل الموقع منشورات يمكن تحميلها بجودة عالية، وموارد تعليمية ومنشورات عن العنصرية ضد الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.