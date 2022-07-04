أبو ردينة: لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية في اغتيال الصحفية أبو عاقلة

وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين في 11 أيار الماضي".

وأضاف أبو ردينة في تصريح له، مساء اليوم الاثنين، لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية، وسنتابع قضية اغتيالها في المحاكم الدولية، خاصة أمام محكمة الجنائية باعتبار أن اسرائيل هي المسؤولة عن قتلها وعليها أن تتحمل النتائج.

وقال: "نعبر عن اسفنا لتنصل الحكومة الاسرائيلية من تحمل مسؤولياتها تجاه اغتيال أبو عاقلة، ونطالب الادارة الاميركية بالحفاظ عبر مصداقيتها وان تحمل اسرائيل المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الشهيد ابو عاقلة" لان الوقائع الفلسطينية والدولية تؤكد مسؤولية الجيش الاسرائيلي بدون ادنى شك.

وفي محاولة منها للتنصل من المسؤولية، كررت دولة الاحتلال الرواية التي تزعم من خلالها أنه على ما يبدو لا يمكن تحديد من قتل الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، حيث أتى تكرار هذه الرواية، بعد أن أجرت طواقم الاحتلال الاسرائيلي وبإشراف أميركي فحص جنائي للرصاص التي اغتالت أبو عاقلة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ووفقا للقناة 12 العبرية، فإن طاقم الفحص التابع لدولة الاحتلال أجرى وبحضور المراقب الأميركي الذي فحص الرصاصة التي تم تسلمها من النيابة العامة الفلسطينية، فحوصات باليستية للتحقق من السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نتائج تحقيق "مستقل" أجرى على الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي، لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها.

لكنّ الوزارة قالت إن مجلس الأمن الأمريكي، خلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع جيش الاحتلال "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة".

وقال نيد برايس، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له: "بعد تحليل جنائي مفصل للغاية، لم يتمكن فاحصو الطرف الثالث المستقلون، كجزء من عملية أشرف عليها منسق الأمن الأمريكي، من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف: "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".

وتابع: "بالإضافة إلى التحليل الجنائي والتحليل الباليستي، مُنح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية".