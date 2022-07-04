النيابة تنفي المزاعم الأمريكية بوجود أضرار بالغة في المقذوف الناري الذي قتل شيرين

وطن: نفت النيابة العامة الفلسطينية المزاعم الأمريكية بوجود أضرار بالغة في المقذوف الناري الذي قتل شيرين "ما حال دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه".

وقالت النيابة في بيان لها، إن "ما صرح به الجانب الامريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه، فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون ان التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد ان الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم ، هذا الى جانب أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الامريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمداً ، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات اطلاق النار أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة ، وفق ما تم تفصيله في اعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي".

وأضافت: إن الجهة المختصة باجراء التحقيق قانونا هي النيابة العامة الفلسطينية وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا، واستناداً الى التحقيقات فان "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال اجراءاتنا القانونية لملاحقة "إسرائيل" أمام المحاكم الدولية.

وفي محاولة منها للتنصل من المسؤولية، كررت دولة الاحتلال الرواية التي تزعم من خلالها أنه على ما يبدو لا يمكن تحديد من قتل الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، حيث أتى تكرار هذه الرواية، بعد أن أجرت طواقم الاحتلال الاسرائيلي وبإشراف أميركي فحص جنائي للرصاص التي اغتالت أبو عاقلة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ووفقا للقناة 12 العبرية، فإن طاقم الفحص التابع لدولة الاحتلال أجرى وبحضور المراقب الأميركي الذي فحص الرصاصة التي تم تسلمها من النيابة العامة الفلسطينية، فحوصات باليستية للتحقق من السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نتائج تحقيق "مستقل" أجرى على الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي، لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها.

لكنّ الوزارة قالت إن مجلس الأمن الأمريكي، خلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع جيش الاحتلال "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة".

وقال نيد برايس، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له: "بعد تحليل جنائي مفصل للغاية، لم يتمكن فاحصو الطرف الثالث المستقلون، كجزء من عملية أشرف عليها منسق الأمن الأمريكي، من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف: "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".

وتابع: "بالإضافة إلى التحليل الجنائي والتحليل الباليستي، مُنح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية".

فيما يلي نص بيان النيابة:

بيان صادر عن النيابة العامة بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

ان النتائج التي توصلت اليها تحقيقات النيابة العامة في قضية اغتيال الشهيدة شرين أبو عاقلة والتي سبق وأن تم الاعلان عنها بُنيت على مجموعة من الادلة والبينات الدامغة والتي تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان؛ حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد افراد قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة.

وتضمنت البينات التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع واطلق من مسافة 170 الى 180 متر بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ونؤكد أن النيابة العامة قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل وأطلعت الجانب الامريكي على فحوى النتائج التي تم التوصل اليها كون الشهيدة تحمل الجنسية الامريكية، ونشير أن الجانب الامريكي قام بإجراء تحقيق منفصل منذ وقوع الجريمة وبهدف استكمال تحقيقاتهم تم تسليمهم المقذوف الناري لمدة 24 ساعة لاجراء الفحص الفني اللازم من قبل خبراء امريكيين تم احضارهم لهذه الغاية؛ وذلك بناء على طلب رسمي قدم من الادارة الامريكية وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة في دولة فلسطين كما اعلنا سابقا، وتم إعادة المقذوف للنيابة العامة اصولاً وتم التاكد من خلال الخبراء الفنيين لدينا بانه اعيد بذات الحالة التي سلم عليها.

أما بخصوص ما صرح به الجانب الامريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشانه ، فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون ان التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد ان الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم ، هذا الى جانب أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الامريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمداً ، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات اطلاق النار أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة ، وفق ما تم تفصيله في اعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي.

إن الجهة المختصة باجراء التحقيق قانونا هي النيابة العامة الفلسطينية وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا قانوناً ، واستناداً الى التحقيقات فان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال اجراءاتنا القانونية لملاحقة اسرائيل أمام المحاكم الدولية.