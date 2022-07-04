الإسلامي الفلسطيني ينظم فعاليات ترفيهية للأطفال مرضى السرطان في غزة ونابلس



وطن: نظم البنك الإسلامي الفلسطيني فعالياتٍ تطوعية ترفيهية للأطفال مرضى السرطان في غزة ونابلس وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة ودعماً لهؤلاء الأطفال والوقوف إلى جانبهم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ففي مدينة غزة نظم البنك فعالية ترفيهية للأطفال مرضى السرطان بالتعاون مع مؤسسة بسمة أمل لرعاية الأطفال مرضى السرطان وذلك بمشاركة مدير عام المؤسسة سامي الجوجو والمدير التنفيذي ريم الخزندار ومن جانب البنك مدير منطقة غزة عدنان الفليت وعدد من مدراء فروع ومكاتب البنك والموظفين.

وتخللت الفعالية تنظيم أنشطة ترفيهية بمشاركة المهرج الطبي وسط أجواء من التفاعل الكبير من قبل الأطفال وذويهم.

وفي مدينة نابلس زار وفد من البنك ضم مدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة وعدد من مدراء فروع ومكاتب البنك والموظفين قسم الأطفال مرضى السرطان في مستشفى النجاح الوطني وذلك تأكيداً على دعمهم والوقوف إلى جانبهم، كما قدموا لهم بعض الاحتياجات اللازمة والألعاب الترفيهية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الأنشطة التطوعية من قبل موظفي البنك تأتي انطلاقاً من إيمانهم بالدور الملقى على عاتقهم تجاه مجتمعهم، مشيراً أن الفعاليات الداعمة للأطفال مرضى السرطان تأتي بهدف تأكيد الوقوف إلى جانبهم وتقديم الدعم النفسي لهم لمساعدتهم على التماثل للشفاء والعودة سالمين معافين إلى أحضان عائلاتهم.

وبين السعدي أن البنك يقدم دعمه بشكل سنوي للعديد من المؤسسات التي تعنى برعاية مرضى السرطان وذلك لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لهم ومساعدتهم على تخطي فترة العلاج بنجاح.

كما أكد السعدي على أن البنك يحرص على تعزيز ثقافة التطوع لدى موظفيه وذلك لما لها من أهمية في تعزيز انتمائهم لوطنهم ومجتمعهم.

يشار أن البنك قد حصل خلال العام 2021 على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية من قبل مجلة International Finance Magazine وذلك نظراً لمساهماته المتميزة في هذا المجال والمنسجمة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazine و"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.