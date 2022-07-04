مدريد تحيي الذكرى الـ 50 لاستشهاد غسّان كنفاني





وطن: تحت شعار "غسّان يحيا...فلسطين تحيا" دَعَت "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل – منطقة مدريد" ومؤسَّسات وجمعيات شبابيّة ونسوية إلى إحياء الذكرى الـ 50 لاستشهاد الأديب الفلسطيني غسّان كنفاني في أمسية ثقافيّة يشهدها "مركز ماليثيوسا الثقافي" وسط العاصمة مدريد مساء الثامن من تموز (يوليو) الجاري



وقالت خالدية أبو بكرة (حركة نساء فلسطين – الكرامة) إنّ المشاركة الواسعة التي تشهدها العديد من العواصم والمدن في أوروبا وحول العالم في فعاليات الاحتفاء بأدب وسيرة غسّان كنفاني، وبخاصة عند الأجيال الفلسطينية الشابة تُشكل دليلاً وشاهداً حياً على الرؤية الثورية المتقدمة التي قدمها كنفاني لقضيّة فلسطين وقضيّة الثورة والإنسان في العصر الراهن"



وقالت أبو بكرة "أردنا أن تكون ذكرى كنفاني هذا العام يوماً وطنياً وأممياً من أجل فلسطين وكل القضايا العادلة، فهذا الفنان المناضل لا يزال يعيش فينا لأن القضية التي استشهد من أجلها، والفكرة التي حملها، لا تزال تنبض في قلوب الملايين من البشر، ولأننا لم ننجز بعد هدف شعبنا في التحرير والعودة "



ودعت أبو بكرة إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات الذكرى الـ 50 وتحويلها إلى فعل نضالي وجماهيري وثقافي ضد الاستعمار الصهيوني ومناسبة للابداع والتجديد



وتُشارك "شبكة صامدون" و"مُنظّمة الجُذور" الشبابيّة في رعاية وتنظيم الأُمسية الثقافيّة إلى جانب عدد من القوى اليسارية الصديقة وحشد من الأكاديمين والباحثين