الاحتلال يمنع عمال بلدية سبسطية من استكمال تنظيف الموقع الأثري

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمال بلدية سبسطية شمال غرب نابلس، من استكمال أعمال التنطيف في المنطقة الأثرية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال لاحقت عددا من عمال البلدية يعملون برفقة طاقم من وزارة السياحة والآثار، ومنعتهم من استكمال أعمال التنظيف في الموقع الأثري.

وأضاف عازم، ان قوات الاحتلال تضيق الخناق على المواطنين، وتمنع أعمال الترميم والتنظيف في المنطقة الأثرية في البلدة، والذي تضم عددا من المواقع والحضارات الكنعانية والرومانية.

وفا