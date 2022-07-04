"الصحة": الأعراض التي تظهر على مصابي "كورونا" ضمن الموجة السادسة أشد خطورة من الأعراض السابقة

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إن الأعراض التي تظهر على المصابين بفيروس كورونا ضمن الموجة السادسة الحالية هي أشد خطورة من الأعراض السابقة.

وأكد الشخرة اليوم الاثنين، خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الإصابة بالفيروس أشد خطورة بسبب الأعراض الشديدة التي يتعرض لها المصاب، " وهذا لم نشهده في بعض الموجات السابقة".

وبين أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات، عازيًا ذلك الى موسم الزيارات من الخارج، وبسبب الأعياد والإجازات"

وأضاف "هناك ارتفاع نسبي، ولكن نسبة الإصابة من بين الفحوصات تتراوح من 18%-38 % في بعض المحافظات، وهي نسبة عالية جدا".

وطالب الشخرة كافة المواطنين بتجنب الاكتظاظ والتجمع، ولبس الكمامة خاصة في المناطق المغلقة، وأخذ التطعيمات والجرعة التعزيزة التي تساعد بالتقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب".

وشدد على ضرورة أخذ الجرعات التعزيزية، الرابعة لمن أتم الـ3 جرعات، والثالثة لمن أخذ جرعتين فقط، موضحًا أن الفترة الزمنية اللازمة هي ثلاثة شهور ما بين الجرعة الثالثة والرابعة، وثلاثة شهور كذلك ما بين الجرعة الثانية والثالثة.

ونوّه إلى ضرورة التزام المصابين بالحجر الصحي، ومن كان مخالِطا الحجر لمدة ثلاثة أيام على الأقل.