الاحتلال يداهم تجمع أم قصة في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بآلياتها العسكرية تجمع أم قصة، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة التابع لمجلس قروي الزويدين، مصطحبة الياتها العسكرية، وداهمت منازل تعود ملكيتها لعائلة الكعابنة، ولا زالت تتواجد في المكان.

وأضاف بأن المكان يشهد مناوشات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين يحاولون طرد وتهجير الأهالي من بيوتهم.