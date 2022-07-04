اتحاد الهيئات المحلية يعقد ورشة عمل حول إدارة مخاطر الكوارث

وطن: عقد اتحاد الهيئات المحلية ورشة عمل منصة الهندسة والتخطيط حول إدارة مخاطر الكوارث في الهيئات المحلية، بهدف التعريف بإدارة مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي، وتشجيع عملية التخطيط لها في الهيئات المحلية الفلسطينية، وعرض تجارب الهيئات المحلية الفلسطينية في الخصوص، وكذلك وضع مقترحات لأنشطة وتدريبات للعمل بها>

جاء ذلك بحضور ومشاركة مدير وحدة الدعم الفني والقانوني في الاتحاد م. عبدالمؤمن عفانة، ومنسق منصة الهندسة والتخطيط م. مراد التميمي، بالإضافة إلى 51 مشاركًا من دوائر الهندسة في الهيئات المحلية.

وافتتح مدير وحدة الدعم الفني والقانوني في الاتحاد م. عفانة ورشة العمل بالترحيب بكافة المشاركين والمتحدثين، موضحًا أن برنامج منصات تبادل الخبرات يتيح لموظفي الهيئات المحلية عرض خبراتهم وتبادل المعرفة حول الموضوعات ذات الأولوية لهيئاتهم المحلية الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات الهيئات المحلية، مشيرًا إلى أهمية هذه الورشة كون إدارة مخاطر الكوارث أصبحت ضرورة ملحة للهيئات المحلية من أجل تطوير ومأسسة هذا الجزء ضمن خطط الهيئات المحلية.

وقدم المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث ممثلًا بـ م. عامر جردات وم. شذى قصراوي تعريفًا بالمركز ومفهوم إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين، إضافة إلى مهام وتوجهات المركز وسبب إنشاء نظام وطني لإدارة مخاطر الكوارث، مستعرضين أهداف مرحلة العمل المقبلة المتمثلة في إجراء تقييم للأخطار المتعددة والمخاطر الناتجة عنها ورسم الخرائط، وتطوير مبادئ توجيهية حول التخطيط للقدرة على الصمود على المستوى المحلي، وصياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية، وصياغة معايير القدرة على الصمود للبنية التحتية الحيوية، وبناء قدرات المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

واستعرض م. عبد الحكيم الجوهري دور نقابة المهندسين في التخفيف من الكوارث والتعاون مع الهيئات المحلية واعتبارات إدارة مخاطر الكوارث في التصاميم الهندسية، متطرقًا إلى تعريف القدرة على الصمود أو البناء القادر على الصمود، وأطراف ومتطلبات الحصول على القدرة على الصمود، ودور الإشراف في التخفيف من الكوارث، علاوة على ذلك مجموعة من التدخلات الممكنة لدعم الهيئات المحلية في التعامل مع إدارة مخاطر الكوارث.

وكممثلين عن هيئاتهم المحلية، قدم م. نبيل تلاحمة تجربة بلدية الخليل في إدارة الكوارث بما يتضمن آلية عمل أقسام البلدية ذات العلاقة ومعايير التصميم للمشاريع، كما استعرضت د. أمال هدهد متطلبات التخطيط لإدارة مخاطر الكوارث في بلدية نابلس وتجربة البلدية في برنامج جعل المدن قادرة على الصمود، التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، وكذلك عرض م. حازم عمرو تجربة بلدية دورا في إدارة أزمة تشغيل مستشفى دورا مرورًا بمرحلة الاستعداد والوقاية ووصولًا إلى شراكات البلدية مع المجتمع المحلي ووزارة الصحة ودور الوزارات والمؤسسات الحكومية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن مشروع منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية الذي يتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ. علمًا بأنه يضم خمس منصات هي: منصة الهندسة والتخطيط، منصة الإدارة المالية، منصة العلاقات العامة، منصة المجالس القروية، ومنصة الإبداع والابتكار.