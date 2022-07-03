الدانمارك.. قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن

وطن: أعلنت الشرطة الدانماركية أن مشتبها به أُوقف بعد إطلاق نار أسفر عن العديد من القتلى والمصابين اليوم الأحد في مركز تسوق كبير بالعاصمة كوبنهاغن.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر "أُوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق، لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص".

وقالت الشرطة إن عددا من رجال الأمن أُرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، ونصح رجال الشرطة الأشخاص الموجودين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

وأكدت الشرطة مقتل عدة أشخاص في الحادثة، لكنها لم تحدد حتى الآن عدد الضحايا أو حالتهم، ولم تستبعد الشرطة أن يكون الحادث "عملا إرهابيا".

وذكر التلفزيون الوطني "دي آر" أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لكن هذه الحصيلة لا تشمل من تم إسعافهم في المكان.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

وكتبت رئيسة بلدية العاصمة الدانماركية صوفي أندرسن -على تويتر- "لا نعلم حتى الآن عدد المصابين أو القتلى لكن الأمر خطير جدا"، موضحة أنه تم تشكيل خلية أزمة.

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من 100 شخص إلى خارج المركز التجاري، حسب ما نقلت وسائل إعلام دانماركية عن شهود.

وضربت الشرطة طوقا أمنيا واسعا وقطعت الطرق المؤدية إلى مركز التسوق، وأوقفت حركة المترو، وكانت مروحية تحلق في أجواء.

المصدر : الجزيرة + وكالات