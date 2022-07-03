ممثلون عن جيش الاحتلال يشاركون بمناورات في المغرب

وطن: كشفت هيئة البث الإسرائيلي، "كان"، أن ممثلين عن جيش الاحتلال شاركوا في مناورات عسكرية أجريت في المغرب.

وقالت الهيئة إن ممثلي جيش الاحتلال حضروا المناورات بصفة مراقبين، والتي أجريت الأسبوع الماضي وأطلق عليها "الأسد الإفريقي" بمشاركة 7500 جندي من دول من بينها الولايات المتحدة والمغرب وفرنسا والبرازيل وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت دولة الاحتلال والرباط، عن استئناف العلاقات التطبيعية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

ووقعت المملكة ودولة الاحتلال أربع اتفاقيات على هامش استئناف العلاقات بينهما، تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إذ ترتبط الاتفاقية الأولى بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، بينما الثانية، هي مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني.

والثالثة، هي مذكرة تفاهم حول "الابتكار وتطوير الموارد المائية". فيما نصت الاتفاقية الرابعة على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، من خلال التجارة والاستثمار، إضافة إلى التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات.

(عربي 21)