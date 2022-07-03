غنام والتميمي تبحثان الواقع البيئي بالمحافظة

وطن: استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي والوفد المرافق لها، وبحثت معها عدة مواضيع تتعلق بقضايا البيئة في المحافظة وآليات العمل والشراكة بمجالات متعددة بين الطرفين.

وأشادت، غنام بالعلاقة مع سلطة جودة البيئة بقيادة د.نسرين التميمي والشراكة المميزة بين المحافظة وكافة جهات الاختصاص من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة.

وأكدت، جاهزية المحافظة للعمل مع سلطة جودة البيئة ومساندتها لحماية بيئتنا، مشيرة الى أن الحفاظ على البيئة ضرورة وطنية من اجل اجيالنا المتعاقبة، خاصة في ظل استهداف الاحتلال المباشر لها من خلال المستوطنات ومخلفاتها من المياه العادمة وتخلصه من نفاياته الصلبة والسامة في الأرض الفلسطينية.

بدورها، أهدت د. التميمي المحافظ غنام درع طائر عصفور الشمس الفلسطيني، مثنية على جهودها ودورها الريادي في مختلف القطاعات ومتابعتها لمختلف القضايا وخاصة البيئة منها، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك بين سلطة جودة البيئة والمحافظة.

وبينت أن سلطة جودة البيئة تعمل على متابعة كافة القضايا وعلى رأسها معالجة النفايات الصلبة والخطرة، والمكبات العشوائية، وتعمل على حل العوائق امام انشاء مكب النفايات في رمون، بالإضافة لمتابعة تخلص الاحتلال من نفاياته بالأرض الفلسطنية مع عدد من الجهات الدولية.