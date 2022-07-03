جماهير شعبنا في جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

وطن: شيع آلاف المواطنين في محافظة جنين، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطالب في الثانوية العامة كامل عبد الله علاونة (18 عاما)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في بلدته جبع، جنوب المحافظة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، ومن ثم ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان نجلها، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم إقليم "فتح" في جنين نصري حمامرة، وممثل حركة "فتح"- منطقة الشهيد زياد العامر ومخيم جنين وفعالياتها ضياء أبو رعد، السير على درب الشهداء، وشددا على أهمية الوحدة الوطنية من أجل التصدي للاحتلال وعدوانه.

بدوره، ألقى طارق علاونة، نيابة عن وزير التربية والتعليم وأسرة تربية قباطية، كلمة نعى فيها الشهيد علاونة، وندد باستهداف قوات الاحتلال لطلبة المدارس، داعيا أحرار العالم إلى الوقوف لجانب شعبنا الذي يتعرض لإرهاب وجرائم منظمة من قبل الاحتلال.

والشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.