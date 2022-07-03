خيار حل الدولة الواحدة

كتبت: د. هديل البرغوثي

ماذا لو طالب الفلسطينيون بدولة واحدة؟ وكيف سيكون رد فعل العالم على هذا؟

لقد تغير رأي الفلسطينيين بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية لصالح حل الدولة الواحدة، بناءً على استطلاع أجراه "مركز القدس للإعلام والاتصالات (JMCC)".

تذكرنا هذه الحقائق بتاريخ السكان الأصليين في كندا. كانوا يعانون من الاضطهاد، وتم إجبارهم على تغيير دينهم ولغتهم ومنعهم من ممارسة طقوسهم وعاداتهم التقليدية، وحتى أطفالهم تم فصلهم عن آبائهم من أجل تغيير دينهم ولغتهم وثقافتهم.

إذا نظرت إلى الوضع في الوقت الحاضر، فستفاجأ. يتم تفضيل السكان الأصليين على جميع الأعراق في الخدمات الحكومية، مثل التقديم للجامعة والمساعدات الاجتماعية والتوظيف والعديد من القضايا الأخرى.

يجب أن يتعلم الفلسطينيون من المثال المذكور أعلاه لأن السكان الأصليين لم ينتصروا في الحرب ولكنهم فازوا بوجودهم والاعتراف بهم على أنهم السكان الأصليون لكندا.

إذا طالب الفلسطينيون بحل الدولة الواحدة، فإن هذا سيوقف الحجج التي تحلل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه صراع أيديولوجي لا ينتهي أبدًا، فإنه سينهي اتهامهم المستمر للفلسطينيين بمعاداة السامية. تستفيد إسرائيل أكثر بكثير من الفلسطينيين من حل الدولتين، لأنهم يستخدمون هذه الحجج لتنفيذ استراتيجيتهم وتحقيق هدفهم المتمثل في وجود إسرائيل بدون فلسطينيين وإنشاء دولة تتكون فقط من

عرقهم