جمعية حماية المستهلك تحذّر من بهارات تحتوي على فطريات سامة تسبب سرطانات وافلاتوكسين

وطن: حذرت جمعية حماية المستهلك - نابلس من تلوث بهارات (فلفل اسود /فلفل احمر/بهار مشكل/ هال/بهار دجاج /زنجبيل) بأنواع خطرة من الفطريات والافلاتوكسين.

وأكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الدكتورة فيحاء البحش على خطورة وجود هذه الانواع دون رقابة او فحص لما لها من مخاطر على صحة المواطنين وخاصة انها تستخدم بشكل يومي.

وقالت في بيان لها، وصل وطن، الأحد، "كلنا يعلم انه لا يخلو مطبخ فلسطيني من البهارات والتوابل بأصنافها المختلفة، لا سيما أن طعامنا أصبح لا يكتمل من دونها، لكن هذه البهارات ومع ما تضفيه من نكهة وطعم لوجباتنا، ورغم روائحها الزكية، إلا أنها تخفي أسرارًا خطيرة لا تكشفها سوى مختبرات الفحوص".

وأضافت أن أسرارا كشفت عنها نتائج دراسة علمية حديثة أُجريت على البهارات في السوق الفلسطينية، وأظهرت تلوثها بفطريات سامة خطيرة تسبب السرطان.

وبيّنت أن البحث عبارة عن رسالة ماجستير في الأحياء البيئية بكلية العلوم بجامعة بيرزيت، وقد نُشرت الشهر الماضي، في مجلة علمية أميركية متخصصة في نشر المسوحات الخاصة بالأغذية.

ويأتي السؤال اين دور الوزارات المعنية في اخذ عينات بشكل دوري وفحصها ومتابعة السوق، مع العلم ان هناك مختبرات خاصة للفحص؟

وطالبت البحش بضرورة خضوع البهارات والتوابل في الأسواق الفلسطينية للرقابة من قبل جهات الاختصاص، بفحص البهارات التي تدخل باستمرار، وفحص عينات عشوائية دورية من مخازن المحال التجارية لأن "فرص تلوث البهارات بالفطريات السامة عالية، وضرورة سحب اي منتج ملوث من الأسواق".