م.هشام العُمري: بشكل رسمي تشغيل محطة الرامه الجديدة بقدرة 80 ميغا وات

- المحطة الجديدة ستعالج مشكلة ضعف الجهد الكهربائي في مناطق أريحا والاغوار

- مضاعفة الطاقة الموردة لمحافظة أريحا والأغوار قبل ذروة فصل الصيف الحالي

وطن: أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام م.هشام العُمري عن بدء تشغيل محطة 'الرامه الجديدة' بقدرة 80 ميغا وات، وذلك بعد فحصها مع الأخوة في طواقم شركة الكهرباء الوطنية الاردنية خلال الأيام الماضية.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الشركة المقدسية في تصريح مقتضب صدر اليوم الأحد، أن هذه المحطة ستضاعف القدرة الاستيعابية لمحافظة أريحا والأغوار بواقع 40 ميغا اضافية، وهو ما يعني مضاعفة الطاقة الموردة ومعالجة مشكلة ضعف وانخفاض الفولتية في بعض مناطق المحافظة

وثمن المهندس هشام العُمري الجهود الضخمة التي بذلتها طواقم الشركة المقدسية معها طواقم شركة الكهرباء الوطنية الاردنية على جهودهم في تشغيل المحطة قبل ذروة فصل الصيف الحالي، وأضاف 'أقدر عالياً الجهود والمتابعة الحثيثة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيسها المهندس ظافر ملحم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي'

يذكر أن 'محطة الرامه' تم تمويل بنائها بشكل كامل من شركة كهرباء القدس واستغرق بنائها لنحو عامٍ كامل، وهي تقع على مسافة أقرب على محافظة أريحا والأغوار من محطة 'السويمة'، وهو ما يعني تغذية كهربائية أقوى، كما أنها ستغذي مناطق إضافية خارج محافظة أريحا والأغوار.