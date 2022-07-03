استشهاد الشاب كامل علاونة

وطن: استشهد ظهر اليوم الاحد الشاب كامل عبدالله علاونة (19عاما) من بلدة جبع جنوب حنين، متاثر بجروح خطيرة اصيب بها برصاص الاحتلال مساء امس السبت، وفقا لما ذكرته مستشفى ابن سينا حيث كان نقل بعد اصابته برصاص الاحتلال.

وكان مدير مستشفى ابن سينا في جنين جاني أبو جوخة ذكر صباح اليوم الأحد، أن الجريح كامل عبدالله علاونة أصيب برصاص الاحتلال بالبطن واليد اليمنى خلال مواجهات في البلدة مساء السبت، وان حالته خطيرة ويرقد في غرفة العناية المكثفة، ليعلن اليوم استشهاده متأثرا بجروحه الخطيرة.

يذكر أن الجريح علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.