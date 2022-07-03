العراق يبيع النفط للأردن بخصم 6 دولارات للبرميل

وطن: أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن معدل سعر النفط الخام المصدر للأردن ارتفع ليبلغ أكثر من107 دولارات للبرميل الواحد خلال يونيو الماضي.

وقالت "سومو" في إحصائية إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر حزيران الماضي بلغ 299 الفاً و 760 برميلا"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا".

وأضافت الشركة أن "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 107.70 دولارات"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 32 مليونا و284 ألفا و152 دولارا".

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن بأقل من 6 دولارات فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ أكثر من (113.70 ) دولار، بحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة بعد أن باع بسعر يقل بـ 15 دولارا عن السعر الرسمي خلال شهر مايو.