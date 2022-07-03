تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات حتى 6/9

وطن: قررت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عناصر الأمن المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات حتى السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عبر صفحتها في "فيسبوك" أن المحكمة العسكرية تؤجل النظر في قضية المتهمين في مقتل نزار بنات حتى تاريخ 6/9/2022.

وأوضحت أن التأجيل جاء بدعوى غايات تقديم البينة من محامي الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم 14 عنصرا أمنيا في قضية بنات الذي قتل اثناء اعتقاله بعد مداهمة منزل كان يقيم فيه في 24 يونيو/ حزيران 2021.

وفي 21 يونيو/ حزيران المنصرم تم إخلاء سبيل المتهمين العناصر الـ 14 بقرار من النائب العسكري العام، بدعوى انتشار فيروس كورونا في مراكز التوقيف، وفق مصادر حقوقية متطابقة.