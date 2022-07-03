"هيئة الأسرى": جثمان الشهيدة سعدية فرج الله وصل معهد "أبو كبير" وسيتم التشريح بحضور طبيب فلسطيني

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله وصل إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير".

وأوضحت الهيئة "أن طاقمها القانوني قدم صباح اليوم طلبا لمحكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا لتشريح وتسليم جثمان فرج الله، والتحقيق في ظروف استشهادها، وينتظرون تحديد موعد للجلسة، بشأن مناقشة تسليم الجثمان، من عدمه".

ونوهت إلى أن تشريح الجثمان سيتم بحضور طبيب شرعي فلسطيني مفرز من وزارة العدل.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن طاقما قانونيا من الهيئة في طريقه الآن لزيارة الأسيرات في سجن "الدامون"، للوقوف على حيثيات ظروف استشهاد الأسيرة فرج الله.

(المصدر- وفا)