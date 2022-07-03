جيش الاحتلال: سنفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة بحضور أمريكي 

وطن: قال جيش الاحتلال انه سيفحص الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال صباح اليوم ان "الاسرائيليين سيفحصون الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة بحضور أمريكي".

وكان النائب العام قد قال انه " لن يتم تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية شيرين أبو عاقلة للجانب الإسرائيلي".

وأضاف الخطيب مساء امس السبت، أنه تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من أميركا حضروا لهذه الغاية.