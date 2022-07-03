لوكاشينكو طلب من بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس رداً على طلب بولندي مماثل من واشنطن

وطن: أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس، ردا على طلب بولندا من واشنطن نشر أسلحة نووية على أراضيها.

وفي تصريح خلال اجتماع بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك، أشار لوكاشينكو إلى أن هذا الموضوع أثير بعد أن "لجأ البولنديون إلى الأمريكيين وطلبوا منهم نشر أسلحة نووية في بولندا".

وأضاف: "ثم سألت الرئيس بوتين لماذا نتظاهر بأن شيئا لم يحدث؟ لقد تشاورنا لفترة طويلة وتوصلنا إلى أننا يجب أن نكون مستعدين للرد على أي خطوة من هذا النوع بشكل مواز في غضون 24 ساعة، ولهذا يجب علينا الاستعداد".

وشدد على أن "مينسك لا تهدد أحدا ولا تبتز أحدا... لقد سلمنا أسلحتنا (النووية لروسيا)، ولدي الحق في أن أسأل وأطلب من رئيس روسيا الشقيقة هذا الطلب لجعلهم يخافون من عبور حدود بيلاروس".

وختم قوله: "هذا ما فعلته".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن أن بوتين لم يبحث مع لوكاشينكو نشر صواريخ نووية في بيلاروس.

(المصدر- RT)