المستوطن قاتل الشهيد علي حرب يروي لشرطة الاحتلال تفاصيل جريمته ويعيد تمثيلها

وطن: ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية ان المستوطن الذي قتل الشاب علي حرب (27 عاما) من قرية اسكاكا طعنا، روى امام محققي الشاباك والشرطة الإسرائيلية تفاصيل ارتكابه الجريمة، وادعى انه كان "يدافع عن نفسه ومجموعة من المستوطنين" الذين كانوا برفقته في أراضي المواطنين هناك.

واعترف المستوطن البالغ (44 عاما) وهو من مستوطنة اريئيل المقامة على أراضي سلفيت وقلقيلية بانه طعن الشاب حرب، زاعما ان ذلك كان "دفاعا عن النفس".

وحسب القناة العبرية فان المستوطن ادلى باعترافاته هذه في اليوم التاسع لاعتقاله.

ونشرت بعض مواقع المستوطنين مقاطع مصورة تظهر قيام المستوطن الذي قتل حرب بإعادة تمثيل جريمته برفقة الشرطة.

وكان الشاب علي حرب استشهد يوم 21-6-2022 خلال تصدّيه وأهالي قريته إسكاكا، بمحافظة سلفيت للمستوطنين الذين حاولوا السيطرة، على أراضي الأهالي بحماية قوات الاحتلال. وخلال اشتباكات بين الأهالي والمستوطنين بالأيدي، أقدم مستوطن على طعن حرب في قلبه، ما أدى لاستشهاده.

פרסמנו הערב -

החשוד לרצח פלסטיני בשומרון: העצור היהודי שחזר לעיני חוקרי השב"כ והמשטרה את גרסתו לדקירת הפלסטיני עלי חרב.

החשוד אמר בחקירתו: "עשיתי זאת כדי להגן על עצמי ועל הנערים שהיו איתי במקום".

כך זה נראה: pic.twitter.com/S4RtXFzWGP — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) July 2, 2022

المصدر: (القدس دوت كوم)