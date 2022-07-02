تعديل ساعات عمل معبر الكرامة

وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة، ابتداء من يوم غد الأحد.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي، أن معبر الكرامة سيعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة والربع مساء، والجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا في كلا الاتجاهين.

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا، داعية إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.