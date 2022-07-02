الاحتلال يزعم اسقاط طائرات مسيرة لحزب الله قرب منصة "كاريش" للغاز

وطن: نشر جيش الاحتلال مقاطع مصورة تظهر اسقاط طائرة مسيرة، زاعما انها تتبع لحزب الله كانت تحلق قرب منصة غاز "كاريش " في البحر المتوسط، التي باشر الاحتلال التنقيب عن الغاز فيها رغم انها تقع ضمن منطقة الحقوق المائية الاقليمية للبنان.

وذكرت مصادر عبرية (تحت بند سمح بالنشر)، ان جيش الاحتلال اعترض ثلاث طائرات مسيّرة بعد ظهر اليوم السبت قرب منصة الغاز كاريش حيث تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائرتان أخريان بصاروخ "باراك" أطلق من سفينة، وانه تم اسقاط الطائرات الثلاث على بعد اميال من منصة الغاز.

وكان حزب الله اعلن غير مرة انه لن يسمح باي اعتداء على حقوق لبنان.