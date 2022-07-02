الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء في ليبيا بعد اقتحام المحتجين مقر البرلمان

وطن: دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء في ليبيا، بعد أن اقتحم محتجون مقر البرلمان الواقع في مدينة طبرق شرقي البلاد، ليل الجمعة وأضرموا النار في جزء من المبنى.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في تغريدة لها على تويتر إنه "يجب احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي"، لكنها أكدت أن اقتحام مقر مجلس النواب أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت أن القيادة الليبية المسؤولة يجب أن تتحلى بضبط النفس من قبل الجميع.

وخرجت مظاهرات غاضبة في عدة مدن ليبية يوم الجمعة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، بما في ذلك استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار.

المصدر BBC