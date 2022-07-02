منظمة الصحة العالمية تدعو إلى "تحرك عاجل" لاحتواء جدري القرود في أوروبا

وطن: دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحرك "عاجل ومنسق" لاحتواء عدد الإصابات المتزايد بجدري القرود في أوروبا.

ومنذ أوائل مايو/أيار، شهدت الإصابات تزايدا في مناطق غرب ووسط أفريقيا، حيث يستوطن الفيروس.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، عن قلقه من تضاعف الحالات ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين، مع تسجيل أكثر من 4500 إصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إن جدري القرود لا يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية، ولكن من المقرر أن تعقد مراجعة لموقفها.

ووردت تقارير عن إصابات بجدري القرود من 31 دولة. وقد سجّلت معظم الحالات لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، لكن بعض الأطفال أصيبوا به أيضاً.

المصدر: BBC العربية