الاحتلال يعتدي على قارب صيد ويستهدف رعاة الاغنام في غزة

وطن: اعتدت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على قارب صيد في بحر السودانية شمال قطاع غزة، واستهدفت بعمليات اطلاق نار رعاةا الاغنام شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال اعتدت على قارب صيد غرب بحر السودانية شمال القطاع، مستخدمة إطلاق النيران وفتح مضخات المياه نحوه.

وأشار إلى أن الصياد اضطر إلى الانسحاب نحو الشاطئ.

من جانب اخر استهدفت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع رعاة الأغنام شمال شرق قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع يوميا إطلاق النار والغاز تجاه رعاة الأغنام والمزارعين وتجبرهم على مغادرة اراضيهم الزراعية