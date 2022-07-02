استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل (68 عاماً) في سجن الدامون

وطن: استشهدت الأسيرة سعدية مطر فرج الله من بلدة إذنا في الخليل، صباح اليوم السبت، والتي تبلغ من العمر 68 عاماً في سجن الدامون، دون معرفة ظروف استشهادها حتى اللحظة، بحسب ما أعلن نادي الأسير ومركز إعلام الأسرى.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله، وعن مصير وحياة كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية بأن الشهيدة أُعتقلت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد الاعتداء بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء، وهي موقوفة حتى الان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للاعتقال، حيث اعتقلت عام 2017 إداريا لمدة ثلاثة أشهر، كما اعتقلت في شهر نوفمبر 2021.

وباستشهاد الأسيرة سعدية، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 300 شهيدا في سجون الاحتلال.