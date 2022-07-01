مقتل شاب واصابة اخر في الداخل المحتل

وطن: قتل الشاب علي أحمد حصارمة (28 عاما)، وأصيب آخر بجراح حرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين خلال ساعة واحدة في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد مركز "حيان" في بلاغ أولي بأن طواقم العلاج المكثف قدمت العلاج لمصاب بالعشرينيات من عمره، إثر تعرضه لإطلاق نار، وقد وصفت إصابته بالحرجة جدا.

وأقرت الطواقم الطبية، في وقت لاحق، وفاة المصاب متأثرا بجراحه الحرجة.

وفي غضون أقل من ساعة على جريمة القتل، وصل شاب إلى مركز "حيان" في البعنة بعد تعرضه لإطلاق نار، إذ وصفت إصابته بالحرجة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.