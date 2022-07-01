هيئة شؤون الأسرى: لا يوجد اصابات بفايروس كورونا في النقب

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين انه لا يوجد اصابات بفايروس كورونا في سجن النقب.

واوضحت الهيئة انه بعد المتابعة من قبل محاميي الهيئة وكادرها للأوضاع الصحية في سجن النقب، تم التأكيد على أن الفيروس المنتشر في صفوف الأسرى ليس فيروس كورونا.

وكانت الهيئة قد أفادت صباح اليوم بوجود إصابات كبيرة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى بسجن النقب، وأن حديث إدارة سجون الاحتلال عن أنه ليس فيروس "كورونا" وإنما فيروس آخر، يأتي بهدف التغطية على جريمتها في حماية الأسرى من هذه الجائحة.