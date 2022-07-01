ليفربول يجدد عقد محمد صلاح لمدة 3 مواسم

وطن: جدد النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عقده مع "الريدز" لمدة 3 سنوات أخرى، و سيحصل الفرعون المصري على راتب أسبوعي يُقدّر بـ 350 ألف باوند ".

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تجديد عقده مع الريدز بشكل رسمي، معبرا عن سعادته بهذا التوقيع ومؤكدا تحمسه لحصد العديد من الألقاب.

وأعلن نادي ليفربول تجديد عقد محمد صلاح الذي كان ينتهي في صيف 2023، بعقد طويل الأمد.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أشعر بشعور رائع، ومتحمس للفوز بالألقاب، إنه يوم سعيد للجميع"

وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شئ يتم لذا نحتاج فقط إلى التركيز على فيما هو قادم"

وواصل: "أعتقد أنه يُمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية تقدم الفريق بشكل تصاعدي، فكنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب خلال الموسم الماضي، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين"

وختم حديثه قائلا: "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شئ، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شئ مرة أخرى"