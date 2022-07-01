إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وطن: أصيب 17 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وشاركت جماهير واسعة من أبناء محافظة قلقيلية في المسيرة إحياء للذكرى الـ 11 عاما على انطلاقتها، حيث رفع علم فلسطين واليافطات المنددة بالاستيطان، وسط هتافات منددة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه المشاركون في المسيرة نحو شارع القرية الرئيسي الذي يغلقه الاحتلال منذ 17 عاما، وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والاختناق.