500 أسير مريض في سجون الاحتلال منهم 50 حالة صعبة وخطيرة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 500 أسير وأسيرة، منهم ما يقارب 50 حالة صعبة وخطيرة بحاجة لرعاية خاصة وعلاجات فورية، تحديدا حالات السرطان والكلى والمقعدين.

وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إهمال أوضاع الأسرى المرضى الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، كما أنها تكتفي بإعطائهم الأدوية المسكنة للآلام دون تقديم علاج حقيقي لحالاتهم.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 4600 أسير، بينهم 31 أسيرة و170 طفلا، وفق "هيئة الأسرى".