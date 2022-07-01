الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني

وطن: أدى الأمير فيصل بن الحسين صباح الجمعة، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين.

يُذكر أن الأمير فيصل هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين.

كما أنه طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017.

ويرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.