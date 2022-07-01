الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق محافظة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق حي التفاح وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم حتى اللحظة.