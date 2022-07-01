الاحتلال يعتقل مواطنا من نابلس ويستدعي آخر من بيت جالا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت مخيم عسكر الجديد وداهمت أحد المنازل وفتشته، قبل أن تعتقل الأسير المحرر جهاد الأقرع.

كما سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت رمزي رياض الأحمر بلاغا لمراجعة مخابراتها للتحقيق، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.