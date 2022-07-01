لليوم الـ 86.. الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام

وطن: يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاما)، اليوم الجمعة، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ86على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: "إن المعتقل ريان يقبع في "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت".

ونوّه عبد ربه إلى أن المعتقل ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.