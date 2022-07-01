لابيد رئيس الورزاء الجديد في "اسرائيل"

وطن: استلم وزير خارجية الاحتلال، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، منصب رئيس وزارء الاحتلال، من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نفتالي بينيت، في مراسم مختصرة.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة الكنيست على حل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وكان بينيت، قد أعلن سابقا، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست، حيث قرر تسليم قيادة حزب "يمينا" الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.

وصوتت الهيئة العامة للكنسيت الإسرائيلية، صباح الخميس، على مشروع قانون حل الكنيست الـ24، بالقراءتين الثانية والثالثة، وصادقت على إجراء الانتخابات الـ25 في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.